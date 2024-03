Mostra SerTão Gente! abre inscrições para minicurso e oficina

Nos dias 6 e 7 de abril, a cidade de Curvelo (na região Central de Minas, a 170 km da capital) sediará a sua primeira mostra de cinema. A SerTão Gente! transformará a Praça Central do Brasil em uma sala de cinema ao ar livre, onde serão exibidos filmes nos formatos de longa e curta-metragem. Além das projeções, a programação gratuita vai oferecer minicurso e oficina presenciais sobre a sétima arte. Os interessados em participar das aulas têm até o dia 31 de março para se inscreverem através do link linktr.ee/mostradecinemasertaogente.

O minicurso “A História do Cinema em Minas Gerais” será conduzido pelo mestre em Comunicação pela UFMG, Marcelo Miranda, profissional experiente no jornalismo e na crítica de cinema. Miranda, que assina a curadoria da Mostra SerTão Gente!, trabalha há 20 anos com cinema e jornalismo especializado, tendo atuado em diversos eventos audiovisuais, como a Mostra de Cinema de Tiradentes (2013-2023); a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH, 2016-2023); a Mostra Cinema de Vitória da Conquista (2014-2019/2023); a Pachamama (2015-2020), no Acre; o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Belo Horizonte (2007-2013); o Festival de Brasília (2010) e a Mostra Minas Gerais em Dez Décadas (2023), em Belo Horizonte.

Já a oficina “Conhecimentos práticos sobre um set de filmagem” contará com os trabalhos do diretor de cinema Rodrigo Brant, que também é o responsável pela coordenação técnica da Mostra SerTão Gente!. Brant acumula a experiência de coordenador técnico e na produção local do Festival de Cinema de Trancoso (2018-2023), Bahia, e de instrutor audiovisual. A habilidade em transmitir conhecimentos nessa área vem de experiências na Associação Despertar Trancoso (Projeto ABRINQ, 2018-2023), no SESC Baianão (2021), ambos em Porto Seguro (BA), e na Fundação Municipal de Cultura e Desenvolvimento da Prefeitura de Belo Horizonte ( 2007 e 2008).

O minicurso “A história do cinema em Minas Gerais”, com Marcelo Miranda, será realizado no dia 6 de abril e a oficina “Conhecimentos práticos sobre um set de filmagem”, com Rodrigo Brant, está marcada para o dia 7 de abril. Ambas as atividades são presenciais e vão ocorrer das 13h às 15h, em local a ser definido pela produção do evento. Cada uma delas oferece 20 vagas.

A 1ª Mostra de Cinema de Curvelo SerTão Gente! é idealizada e realizada pela produtora cultural Wal Rocha, com recursos do Ministério da Cultura via Edital de Chamamento Público para o Audiovisual, da Lei Paulo Gustavo em Curvelo, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Curvelo. O projeto marca a estreia do município no circuito mineiro de mostras e festivais, celebrando e valorizando a cultura de Minas Gerais.