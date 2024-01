Estreia novo live action da Turma da Mônica

Foto © Laura Campanella

Dirigido por Maurício Eça (“Carrossel – O Filme”, “A Garota Invisível” e o inédito “Maníaco do Parque – A História Não Contada”), “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” marca a chegada de Mônica, Cebola, Cascão, Magali e Milena na adolescência, em uma história para toda a família, repleta de emoções e temas atuais. Além dos desafios do Ensino Médio, a turma vai precisar se unir ainda mais para desvendar um grande mistério no Bairro do Limoeiro.

Estrelado por Sophia Valverde (Mônica), Xande Valois (Cebola), Bianca Paiva (Magali), Théo Salomão (Cascão) e Carol Roberto (Milena) e grande elenco adolescente, com Carol Amaral (da série “O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu”), como Denise; Bruno Vinícius (da série “Spider”), como Jerê; Giovanna Chaves (do filme “Um Ano Inesquecível – Primavera”), no papel de Carmem; o influencer Yuma Ono, como DC, e o estreante Lucas Pretti, que interpreta Titi, “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” traz ainda Mateus Solano, interpretando Licurgo, diretor do museu e do colégio; Eliana Fonseca, que vive novamente a carinhosa Tia Nena, mentora de Magali; Ataíde Arcoverde, no papel de Lindolfo, tataravô de Licurgo; Júlia Rabello, como Dona Isabelle, mãe de Carmem; Maria Bopp, como Ana Paula, coordenadora do colégio; e Rodrigo Fernandes, como o arqueólogo Falconi, curador do Museu do Limoeiro.