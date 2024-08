Série “Cidade de Deus: A Luta Não Para” estreia na Max e na HBO

Foto © Renato Nascimento

“Cidade de Deus: A Luta Não Para” estreia dia 25 agosto na plataforma de streaming Max e às 21h na HBO. Produzida pela O2 Filmes, a série se passa duas décadas depois dos acontecimentos do filme premiado internacionalmente e conta com seis episódios que serão lançados semanalmente. A produção é uma continuação adaptada da obra literária de Paulo Lins.

Em 2004, 20 anos depois dos acontecimentos do filme, a saída de um jovem traficante da cadeia coloca a Cidade de Deus de novo em disputa. Os moradores se veem acuados entre traficantes, milícia e poder público, mas a necessidade de escapar desse ciclo faz a comunidade se unir em torno de um projeto para enfrentar o opressor.

Com alguns rostos já conhecidos voltando para interpretar personagens memoráveis, como Buscapé, Berenice, Bradock, Cinthia, Barbantinho e Cabeção, e novas adições, como Jerusa, Lígia e Curió, “Cidade de Deus: A Luta Não Para” chega para mostrar a vida desta comunidade no início dos anos 2000.

No longa, o ditado popular “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come” apresentava a Cidade de Deus como um lugar insolúvel. Na série, a comunidade assolada pela disputa entre traficantes, policiais e milicianos traz uma perspectiva de resistência coletiva, focando na vida de seus moradores.

Compõem o elenco da produção nomes como Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa, Kiko Marques, Edson Oliveira, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Jefferson Brasil, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo e talentos estreantes vindos de comunidades do Rio de Janeiro como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.

A série teve uma sessão especial no último Festival de Cinema de Gramado, com a exibição do 1º episódio e a presença do diretor Aly Muritiba e elenco no Palácio dos Festivais.

“Cidade de Deus: A Luta Não Para” é uma série HBO Original produzida pela O2 Filmes. Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, os coprodutores são Cris Abi e Gustavo Gontijo. Aly Muritiba assina a direção geral e Bruno Costa entra como segundo diretor. O roteiro é de Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha e Muritiba. Por parte da Warner Bros. Discovery a produção executiva é de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Mônica Albuquerque.