Terminam filmagens de comédia estrelada por Ary Fontoura e Luis Miranda

O fim de agosto marcou o encerramento das filmagens da nova comédia dirigida por Mauro Farias (“O Diário de Tati”, “Duas Vezes com Helena”, “O Enfermeiro” e “Não Quero Falar sobre isso Agora”), um road movie capitaneado pelos atores Ary Fontoura e Luís Miranda. Inspirado na peça “Loloucas”, de Heloísa Périssé, o filme foi rodado em São Paulo, Taubaté, Paraty e Ubatuba. A estreia nos cinemas está prevista para 2025, com distribuição da Paris Filmes.

O filme acompanha um grupo de amigos que se conhece há mais de 50 anos e que faz passeios culturais pela cidade, sempre a bordo de uma van. Eles decidem então embarcar em uma viagem a Paraty com o mesmo veículo, mas os planos viram de cabeça para baixo quando o motorista morre no meio do trajeto e todos entram em pânico, sem saber o que fazer. Além de Ary Fontoura e Luis Miranda, o elenco traz ainda Patricya Travassos, Stella Miranda, Dhu Moraes e Jonas Bloch.

O roteiro do longa é assinado por Heloísa Périssé, ao lado de Alex Lerner e Monique Gardenberg. A produção é da Dueto Produções.