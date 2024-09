Filme protagonizado por Giovanna Antonelli começa a ser rodado em Santarém e Alter do Chão, no Pará

Foto: Sérgio Menezes, Felipe Simas, Gustavo Bonafé, Antônio Calloni, Ravel Andrade, Alice Wegmann e Giovanna Antonelli, nos bastidores do filme @al.charro

Começaram as filmagens de “Rio de Sangue”, novo filme nacional dirigido por Gustavo Bonafé. A produção da Intro Pictures, com coprodução da Star Original Productions, está sendo rodada em Santarém e Alter do Chão, cidades do interior do Pará, e conta com Giovanna Antonelli e Alice Wegmann como protagonistas.

“Rio de Sangue” conta a história de Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli), uma policial que, após comandar uma operação fracassada, é afastada da polícia e se vê sem o trabalho que sempre definiu sua vida. Jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico, ela, mesmo contra sua vontade, busca segurança e, quem sabe, a restauração da relação com a filha, Luiza (Alice Wegmann), bem longe de São Paulo, em Santarém do Pará.

Logo após a mudança, Patrícia descobre que a filha – médica que atua junto a uma ONG que leva saúde para populações indígenas nos territórios do Alto Tapajós – está de saída para mais uma expedição. O que parecia ser mais uma ação rotineira e humanitária, transforma-se em uma emboscada e Luiza acaba sendo raptada por garimpeiros. Ao saber do rapto, com o relógio correndo e a vida de sua filha em jogo, Patrícia precisa de toda a sua coragem e experiência para resgatá-la. É uma corrida contra o tempo, uma batalha pela sobrevivência e um teste do amor de uma mãe.

Além de Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, o elenco de “Rio de Sangue” ainda conta com Sérgio Menezes, Antônio Calloni, Ravel Andrade e Felipe Simas.