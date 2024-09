Longa de Eduardo Mattos começa filmagens na capital paulista

Foto: Leonardo Freire Miguel e Vinícius Nascimento em cena do filme © Diogo Andrade

Em Salvador, Antônio (Vinícius Nascimento) e Miguel (Leonardo Freire Miguel) são jovens irmãos muito próximos e de identidade de gênero distintas. Quando uma quadrilha de tráfico de adolescentes leva Miguel para São Paulo, Antônio parte para encontrá-lo. Esta é a trama de “Delicadeza”, longa dramático em produção na capital paulista até 16 de setembro. Entre as locações previstas estão a Praça Roosevelt, Rua Augusta, o Club Jerome e o Art Pizza.

Em agosto foram realizadas as filmagens da etapa baiana do filme com gravações em Salvador, com o apoio do Esporte Clube Bahia e sua torcida LGBTQIAP+. Tomando o afeto fraternal como ponto de partida, “Delicadeza” propõe uma visão original sobre a vulnerabilidade dos adolescentes LGBTQIAP+, especialmente os expostos a questões socioeconômicas, abandono familiar e discriminação de gênero. Fatores que os tornam alvos evidentes do tráfico humano para exploração sexual.

“Delicadeza” marca a estreia na direção de longas de Eduardo Mattos, realizador de curtas como “Cadarço” (2017), “Cigano” (2008), “Pimenta” (2010) e “Chapô” (2012). A produção é da Cigano Filmes (SP), com produção executiva de Denise Ferreira e Talita David, e produção associada da Olho de Vidro (BA). Taís Nardi e Fernando Timba assinam direção de fotografia e arte, respectivamente. Também estão no elenco Naruna Costa, Gilda Nomacce, Luciana Souza, Lilian Blanc, Donizetti Mazonas, Yantó, Marina Sutton, Atlas Xavier, Jhonnã Bao, Amaurih Oliveirae Jorge Julião.

Projeto desenvolvido com recursos do FSA através do edital PRODAV 05/2014, Edital Fomento ao Cinema Paulista PROAC 2017 e Edital complementação de Produção de Longas-Metragens Spcine/FSA 2019.