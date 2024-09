Cineasta Abderrahmane Sissako vem ao Brasil para a Mostra de Cinemas Africanos

Foto: “Black Tea”, de Abderrahmane Sissako © Olivier Marceny

A Mostra de Cinemas Africanos é o único festival continuado dedicado exclusivamente à exibição de filmes africanos contemporâneos no Brasil. Criado em 2018, em Salvador (BA), pela produtora cultural e pesquisadora brasileira Ana Camila Esteves, juntamente com a curadora e pesquisadora espanhola Beatriz Leal-Riesco, o festival traz ao Brasil uma seleção dos títulos relevantes apresentados nos principais festivais internacionais de cinema e outros filmes de destaque identificados por meio da pesquisa das curadoras.

O trabalho curatorial da mostra leva em conta filmes de curta e longa-metragem contemporâneos, de realizadores da África e sua diáspora. Nesses 7 anos, a mostra exibiu mais de 300 filmes de 33 países africanos, alcançando mais de 400 mil pessoas e proporcionando uma visão rica e diversificada da cinematografia do continente. Além da programação de filmes, o evento realiza cursos, encontros, debates e a publicação de um catálogo anual com artigos científicos, ensaios e entrevistas, disponíveis no site www.mostradecinemasafricanos.com, onde também é possível conferir a programação completa da edição deste ano, que acontece de 11 a 18 de setembro, em São Paulo, e de 18 a 25 de setembro, em Salvador.

Com estreia marcada nos cinemas para 28 de novembro, com distribuição da Imovision, “Black Tea – O Aroma do Amor” (2024), de Abderrahmane Sissako, um dos cineastas mais consagrados do continente africano, conta a história de uma jovem da Costa do Marfim que se apaixona por um homem chinês mais velho, após imigrar para a Ásia. Nascido na Mauritânia, Sissako é conhecido por filmes que exploram a globalização e o deslocamento, com várias premiações em festivais internacionais. Com apoio da Embaixada da França no Brasil e no Senegal, o cineasta estará presente na mostra e participa de um masterclass no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo.

Outro destaque deste ano, também com distribuição no Brasil da Imovision, é o conto senegalês “Banel e Adama” (2023), que estreia nos cinemas em 3 de outubro, da jovem franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy. O filme acompanha um jovem casal de uma pequena aldeia confrontado pelas convenções da sua comunidade. O longa, que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2023, foi exibido no Festival do Rio, no ano passado. A diretora também vem ao Brasil para participar da mostra.