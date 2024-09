Inscrições abertas e gratuitas para oficinas, labs e workshops da 18ª CineBH

O Programa de Formação Audiovisual da 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte está com inscrições abertas para as atividades formativas que serão oferecidas durante o evento, que acontece de 24 a 29 de setembro. Com o objetivo de capacitar profissionais e entusiastas do audiovisual, o programa oferece sete modalidades de cursos, incluindo três laboratórios de roteiro, duas oficinas e dois workshops internacionais, que ocorrerão no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, sendo que uma das oficinas será online pela plataforma do evento. Com um total de 245 vagas disponíveis, o programa contará com a participação de renomados profissionais da área, incluindo os convidados internacionais Christine Tröstrum, da Alemanha, e Leonardo Ordóñez, da Espanha. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente, até o dia 12 de setembro, através do site www.universoproducao.com.br/inscricoes.

Para aqueles que desejam aprimorar sua capacidade de análise cinematográfica e sonham em fazer parte de um júri de cinema, a CineBH oferece a oficina online “Análise de Estilos Cinematográficos”, com Juliano Gomes, de 25 a 28 de setembro. A atividade é voltada para jovens de 18 a 25 anos e proporcionará um mergulho na crítica e estética do cinema brasileiro, com o objetivo de selecionar cinco participantes para o Júri Jovem da Mostra de Cinema de Tiradentes.

A arte da curadoria e os desafios da seleção e organização de filmes em um festival é o que abordará a oficina “Curadoria: Questão de Enfoque”, com Cleber Eduardo. Com encontros presenciais de 26 a 28 de setembro e um encontro online em 5 de outubro, a oficina oferece 20 vagas para maiores de 18 anos e explora os métodos e processos por trás da curadoria cinematográfica no audiovisual.

Os Laboratórios de Roteiro “Assim É, se Assim lhe Parece” trazem três opções presenciais: “Lab Roteiro – Ficção e Documentário + Pitching Criativo”, com Di Moretti, de 25 a 28 de setembro, com 30 vagas, aborda a construção de roteiros audiovisuais, desde a pesquisa até a formatação final, com foco em ficção e documentário. “Lab Roteiro: Roteiro para Animação”, com Rosana Urbes, de 25 a 28 de setembro, também com 30 vagas, explora o processo de roteiro para animação, a influência da imagem na narrativa e propõe exercícios práticos. “Lab Roteiro: Desenvolvendo Narrativas Seriadas”, com Fernando Honesko, de 25 a 28 de setembro, com 30 vagas, oferece ferramentas para o desenvolvimento de projetos de séries a partir de ideias originais, abordando a estrutura e os arcos narrativos. Todos os laboratórios são abertos a maiores de 18 anos.

Encerrando a programação, dois workshops internacionais presenciais: “Fair Play: Nova Liderança em Cinema e Cultura”, com a alemã Christine Tröstrum, em 28 de setembro, com 40 vagas, propõe a escrita de um novo roteiro de liderança e trabalho em equipe no setor audiovisual, promovendo a reflexão e o diálogo sobre cooperação e comunicação eficaz. “Rumo a Novos Modelos de Trabalho Colaborativo na Ibero-América”, com o espanhol Leonardo Ordóñez, em 27 de setembro, com 55 vagas, aborda a identificação de necessidades e a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor audiovisual na Ibero-América. Ambos os workshops são para maiores de 18 anos.