“Caixa Postal” estreia no Curta! com cartas trocadas entre Graciliano Ramos e Dalcídio Jurandir

Foto: Dalcídio Jurandir e Graciliano Ramos (terceiro e quarto, respectivamente, da esquerda para a direita) em evento na União Soviética, em 1952

Que ideias, impressões, intenções e sentimentos povoavam as mentes de importantes artistas no momento da criação de obras consagradas? A correspondência íntima trocada entre eles e seus pares da música, das artes plásticas, das letras e do audiovisual pode ser reveladora em muitos casos. Produção original do Curta!, a série inédita “Caixa Postal” estreia com exclusividade no canal, contando algumas dessas histórias presentes em mensagens privadas, à época em que foram escritas, transformadas pelo tempo em registros históricos. A direção é de Letícia Simões e Hilton Lacerda.

O primeiro dos sete episódios, “Viagem – Graciliano Ramos e Dalcídio Jurandir”, resgata a visita deles à União Soviética em 1952. Escritores de notável sensibilidade social, ambos integraram uma das comitivas de artistas montadas pelo Partido Comunista Russo para conhecer o país durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de Maio. As impressões de Graciliano, autor de “Vidas Secas” e “Memórias do Cárcere”, são descritas em “Viagem”, obra póstuma publicada em 1954. São relatos em forma de diário nos quais o alagoano narra suas descobertas sobre as formas de organização daquela sociedade, sempre resistindo às pressões para transformar sua literatura em instrumento de propaganda política.

A perspectiva de justiça social presente tanto nas obras de Graciliano quanto de Dalcídio, autor de “Chove nos Campos de Cachoeira”, foi tema da correspondência entre os dois.

Além da leitura dramatizada dos textos e mensagens trocadas, a série traz pesquisadores e professores para comentar e contextualizar o diálogo entre os artistas e a produção das obras.

A série também trará capítulos inéditos sobre o diálogo entre Vinícius de Moraes e Chico Buarque em torno da letra de “Valsinha”, delicada canção da dupla e uma das obras-primas do aclamado disco “Construção”, lançado por Chico em 1971; a amizade e o intercâmbio artístico entre o cineasta Neville d’Almeida e o artista plástico Hélio Oiticica, origem do ousado “Mangue Bangue” (1971), longa de Neville rodado com parcos recursos, que permaneceu perdido por anos após sua première no Museu de Arte Moderna de Nova York.

Correspondências entre Lygia Fagundes Telles e Carlos Drummond de Andrade, Caio Fernando Abreu e Maria Adelaide Amaral, Lygia Clark e Hélio Oiticica e Murilo Rubião e Otto Lara Resende também serão apresentadas na série.

“Caixa Postal” é uma produção da Pacto Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série também pode ser assistida no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) um dia depois da estreia no canal. A estreia é no dia temático Quintas do Pensamento, 12 de setembro, às 21h30.