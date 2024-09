“Fleurette” e “Outro País” abrem mostra que celebra a obra de Sérgio Tréfaut

Foto: “Outro País” © Sebastião Salgado

Os filmes “Fleurette” e “Outro País” darão início à mostra Regresso ao Brasil, uma retrospectiva da obra do cineasta Sérgio Tréfaut, que acontecerá de 11 de setembro a 11 de outubro, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Radicado na Europa desde 1975, Tréfaut apresenta sua filmografia em 11 sessões, todas as quartas, às 17h30 e às 19h, seguidas de debates com grandes nomes do cinema nacional.

“Outro País”, documentário de estreia de Tréfaut, será o primeiro filme exibido na mostra, no dia 11 de setembro. Lançado em 1999, o filme revisita a Revolução dos Cravos (1974-75) em Portugal, através dos olhos de fotógrafos e cineastas como Sebastião Salgado e Glauber Rocha. Após a exibição, Amir Labaki, crítico de cinema e fundador do Festival É Tudo Verdade, conduzirá um debate sobre o impacto e a relevância da obra.

Em seguida, será exibido “Fleurette” (2002), no qual Tréfaut busca desvendar o passado de sua mãe, Fleurette, que, aos 79 anos, revela aspectos ocultos de sua vida, entrelaçando o amor e a política desde a França ocupada pela Alemanha nazista até a ditadura brasileira e a Revolução dos Cravos.

“Fleurette” é especialmente significativo para Tréfaut, pois reflete memórias pessoais de uma infância marcada pela ditadura no Brasil, a prisão e tortura de seu irmão, e o exílio que o afastou do país que sempre considerou sua verdadeira casa.

A exibição será seguida por um debate com a cineasta Helena Solberg, conhecida por suas contribuições ao Cinema Novo e pelo documentário “Carmen Miranda: Bananas is my Business” e a ficção “Vida de Menina”.

Além dos filmes de abertura, a programação inclui títulos como “Lisboetas”, “A Noiva”, e “Raiva”, com cada sessão acompanhada de conversas e a presença do cineasta.

Mostra Regresso ao Brasil

Data: 11 de setembro a 11 de outubro

Local: Centro Cultural da Justiça Federal (Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro/RJ)

Ingressos: gratuitos