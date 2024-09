2° temporada da série “Amazônia, Arqueologia da Floresta” estreia no SescTV

Foto: Cacique João Sena Tenharin © Rafael Veríssimo

A segunda temporada da série “Amazônia, Arqueologia da Floresta”, dirigida por Tatiana Toffoli, estreia em todo o Brasil no SescTV, no dia 11 de setembro. Dividida em quatro episódios, a segunda temporada da série mostra uma equipe de arqueólogos, coordenada pelo pesquisador Eduardo Góes Neves, em processo de escavação no sítio de Teotônio, em Rondônia, na Amazônia.

Produzida pela Elástica Filmes, a série tenta identificar indícios de antigas ocupações indígenas. Em pedaços de cerâmica, sementes carbonizadas e resíduos microscópicos de amido, ressurge a vida de povos que habitaram o território por milênios, em contraste com as atuais formas de ocupação da Amazônia, marcadas pela destruição.

O sítio Teotônio foi ocupado por pelo menos sete povos indígenas diferentes ao longo de milhares de anos. Ali foram encontrados os registros mais antigos de terra preta na Amazônia, talvez a melhor evidência de que os povos indígenas modificaram a natureza. Sua localização privilegiada, próximo à cachoeira do Teotônio, no Rio Madeira, atraiu diferentes povos, provavelmente em busca da grande quantidade de peixes disponíveis.

Natural de Porto Alegre (RS), a diretora Tatiana Toffoli concebeu, produziu, dirigiu e montou os 4 episódios da primeira temporada da série “Amazônia, Arqueologia da Floresta”. Ela também dirigiu e montou “Juruá”, que integra o longa-metragem “Pessoas Contar para Viver” – Prêmio de Melhor filme na categoria Pensamento do Festival e Prêmio Curta! em 2023 (2019 – 43ª Mostra); “Baré, Povo do Rio” (2015 – Melhor Realização Artística do TELAS); “Louceiras” (2013 – Menção Honrosa no 14ºFICA); “Chapa” (2009 – Prêmio no Con-can Movie Festival Japão). Montou “Chico Rei entre Nós” (Prêmio de Público de Melhor documentário brasileiro e Menção Honrosa na 44º Mostra Internacional de Cinema), “Dona Helena” (2006 – Melhor documentário no Tudo Sobre Mulheres) e “Do Pó da Terra” (2016).