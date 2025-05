Mostra Curta recebe inscrições de filmes de todo o Brasil para a sua 15ª edição

A Mostra Curta abriu o processo de inscrições para a sua 15ª edição, recebendo filmes de todo o Brasil. Profissionais e estudantes com curtas-metragens realizados entre janeiro de 2023 e maio de 2025, e finalizados até o momento da inscrição podem se inscrever através do site www.mostracurta.art.br/inscreva-se, até 27 de maio. Filmes exibidos em edições anteriores do evento, bem como vídeos publicitários ou institucionais, não serão aceitos.

Sob a realização de um coletivo de produtores audiovisuais e artistas da região de Campinas, a mostra conta com o apoio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), do Ministério da Cultura do Governo Federal, e do ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, do Governo do Estado de São Paulo.

Em 2025, a Mostra Curta conta com cinco categorias: Panorama Nacional, Videoclipes, Videodanças & Videoartes, Curta Campinas e Infantil.