Bonito CineSur abre inscrições para sua 4ª edição

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito abriu as inscrições para sua 4ª edição, que acontece de 24 de julho a 1º de agosto, em Bonito (MS). Realizadores de toda a América do Sul poderão inscrever seus filmes até 6 de abril, pelo site oficial do festival.

Importante espaço de integração, exibição e debate do audiovisual sul-americano, o Bonito CineSur traz discussões sobre cinema, meio ambiente, cultura e desenvolvimento, em uma programação gratuita, realizada em um destino brasileiro que é referência internacional em sustentabilidade e ecoturismo.

O crescimento do festival também se reflete no interesse dos realizadores. Em 2023, o Bonito CineSur recebeu 600 inscrições; em 2024, foram 700 filmes inscritos; e, em 2025, o número chegou a 900 inscrições.

Para a edição de 2026, poderão ser inscritos longas e curtas-metragens sul-americanos, obras de cinema ambiental, produções sul-mato-grossenses e filmes voltados ao público infantojuvenil, desde que concluídos entre 2025 e 2026 e inéditos no mercado brasileiro. As inscrições são gratuitas pelo site oficial do festival, com opção de envio também pela plataforma Festhome, conforme regulamento.

Os filmes selecionados para as mostras competitivas do Bonito CineSur concorrem ao Troféu Pantanal, premiação oficial do festival concedida pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular. Além do troféu, algumas categorias contam com premiação em dinheiro.

Ao longo de nove dias, o Bonito CineSur ocupará salas de cinema, espaços culturais e praças da cidade, promovendo exibições, debates, oficinas, encontros formativos e atividades voltadas ao fortalecimento da cadeia audiovisual e da economia criativa local. A programação reforça a vocação do festival para o intercâmbio cultural sul-americano e para a valorização de narrativas conectadas às questões ambientais e sociais do continente.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.bonitocinesur.com.br.