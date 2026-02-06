Cinemato – Festival de Cinema de Cuiabá tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 23ª edição do Festival de Cinema de Cuiabá – Cinemato, um dos mais tradicionais da região Centro-Oeste e do Brasil. Os interessados podem inscrever longas e curtas-metragens nacionais e mato-grossenses, até 27 de fevereiro.

Com o tema Migração – Mobilidade humana e mudanças climáticas, o festival convida a uma reflexão urgente sobre os deslocamentos humanos em massa que marcam nosso tempo. Através das lentes do audiovisual contemporâneo, o festival propõe desnaturalizar as narrativas hegemônicas que criminalizam o migrante, incitando um olhar diferenciado que valoriza suas histórias e lutas, tornando um palco para dar voz aos próprios sujeitos envolvidos nesses processos – refugiados, deslocados ambientais, trabalhadores itinerantes –, protagonistas de suas próprias jornadas em busca de dignidade, sobrevivência e futuro.

O Cinemato 2026 contempla uma ampla programação que inclui a Mostra Competitiva, com filmes inscritos e selecionados por uma curadoria; a Mostra Inclusiva, que leva exibições a públicos impossibilitados de ir às salas de cinema; e o Cinema Escola, com sessões voltadas ao público infantojuvenil, realizadas no mesmo espaço da mostra competitiva. A programação também prevê quatro oficinas formativas, voltadas a profissionais, estudantes de audiovisual e interessados na área.

Mais informações e o regulamento estão disponíveis no site festivalcinemato.com.br