“O Agente Secreto” ultrapassa 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros

“O Agente Secreto” acaba de atingir 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros (2.011.329). A marca chama atenção por ser alcançada em plena 14ª semana em cartaz, quando os filmes já têm menos força nas bilheterias. Mas as vitórias históricas no Globo de Ouro (Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme de Drama, para Wagner Moura), e as indicações a grandes premiações – incluindo as quatro nomeações ao Oscar – catapultaram o interesse do público, que vem acompanhando a trajetória do longa desde sua estreia mundial e premiada em Cannes, e se conectando com a ideia de uma cultura brasileira representada nos principais eventos cinematográficos do mundo.

O longa de Kleber Mendonça Filho pode ainda ver um novo impulso nas bilheterias brasileiras com a chegada da Semana do Cinema, que oferece ingressos a R$ 10, até 11 de fevereiro. O filme ganhou apoio de diversas celebridades brasileiras, que estão se mobilizando para incentivar o público brasileiro a conferir “O Agente Secreto” durante a campanha.

Na temporada de premiações, “O Agente Secreto” segue se destacando. Na última semana, o filme garantiu uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no César 2026, principal premiação do cinema francês. O longa, que conta com a francesa MK2 Films entre suas coprodutoras, já levou mais de 400 mil espectadores aos cinemas da França, desde sua estreia no mercado, em dezembro de 2025. Os vencedores do César 2026 serão revelados no dia 26 de fevereiro, durante a cerimônia de premiação.

Com a nomeação ao César, as quatro indicações ao Oscar (Melhor Filme; Melhor Elenco; Melhor Ator; e Melhor Filme Internacional) e duas indicações ao BAFTA (Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original), “O Agente Secreto” reafirma o potencial global do audiovisual brasileiro, representando a indústria nas principais premiações mundiais de cinema.

O reconhecimento da crítica se estende ainda para o Brasil, onde recebeu três prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA): Melhor Filme de Ficção, Melhor Ator (Wagner Moura) e Prêmio Especial do Júri para Tânia Maria. Esta semana, recebeu da Abraccine o prêmio de Melhor Longa-Metragem Brasileiro. Agora o longa totaliza 56 prêmios pelo mundo. Na última semana, a produção estreou na Itália e na Espanha, e segue para os cinemas do Reino Unido e Irlanda em 20 de fevereiro.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes e com patrocínio da Petrobras.