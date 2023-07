Documentário aborda a riqueza da língua portuguesa

No próximo sábado (29/07), às 22h, estreia no SescTV o documentário “Nossa Pátria Está Onde Somos Amados”, dirigido pelo cineasta Felipe Hirsch. O longa-metragem, lançado em 2022 com realização do SescTV e produção da Café Royal, promove uma reflexão sobre as palavras que nos conectam e podem nos distanciar, revelando a diversidade de identidades pátrias em um país como o Brasil. O filme tem a participação de nomes consagrados, como o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil Silvio Almeida, Davi Kopenawa, Kadu Ori, Caetano W. Galindo, Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Lia de Itamaracá e Yeda Pessoa de Castro. A partir do dia 29, também estará disponível para ser assistido sob demanda pelo sesctv.org.br/nossapatria.

A narrativa é construída a partir de uma celebração ocorrida em maio de 2022, no Museu da Língua Portuguesa, em homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. O evento envolveu debates, shows, filmes, aulas e exposições que se tornaram o tema deste documentário. A história também é contada por meio de diferentes perspectivas: um jovem que sobe a torre de um relógio para pichar a frase que dá título ao filme, o ativista Krenak que viaja até a Rússia em busca dos restos mortais de sua língua ancestral, e um xamã yanomami que visita São Paulo para expressar a ameaça que percebe na língua portuguesa.

Os entrevistados traçam uma narrativa singular, evidenciando a diversidade de origens, ideias e culturas que se entrelaçam na língua portuguesa, a qual, ao longo de mais de 500 anos de história, suprimiu mais de 200 línguas indígenas. Dessa forma, o documentário retrata a complexidade dessa língua, em um momento do país marcado por conflitos políticos e religiosos, queimadas devastadoras e minorias perseguidas, enquanto aguardam um desfecho eleitoral.