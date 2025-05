Documentário “O Bem Virá” estreia nos cinemas

Depois de passar por festivais nacionais e internacionais, o documentário “O Bem Virá”, dirigido por Uilma Queiroz, estreia nas salas de cinema do Brasil. A sessão que marca o lançamento nacional acontecerá no dia 15 de maio, às 19h30, no Cinema da Fundação (Museu), no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. No dia 18, às 15h, haverá uma sessão debate com a diretora no Cinema São Luiz, na área central da capital pernambucana.

Antes da estreia oficial, no dia 14, o filme terá uma exibição especial no Cine São José, em Afogados da Ingazeira, Sertão de Pernambuco. Com a presença de Uilma, a pré-estreia celebra o lugar onde a história nasce, reforçando os vínculos entre a obra e seu território. Após o lançamento no Recife, o documentário segue por outras cidades do Brasil, passando por grandes capitais e também pelo interior, entre elas: Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Manaus, Brasília, Garanhuns, Maceió, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Gravado no Sertão do Pajeú, o documentário resgata a memória de treze mulheres grávidas fotografadas em 1983, durante uma frente de emergência em plena seca. Com uma abordagem sensível e profundamente política, o longa reflete sobre a resistência e as conquistas dessas mulheres em meio à adversidade, desconstruindo estereótipos sobre o sertão e propondo um olhar de dignidade e força feminina.

Premiado em eventos como o Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires (FIDBA), na Argentina, a Mostra Ecofalante de Cinema, o Festival de Cinema de Triunfo, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba e o Cachoeira Doc, “O Bem Virá” é uma produção da Vilarejo Filmes, com incentivo do Funcultura. O documentário, produzido por Kika Latache, com distribuição da Nascente Filmes, de Laura Pimentel, marca a estreia de Uilma Queiroz na direção de longas-metragens.

Após o lançamento oficial, o documentário será exibido em diversas cidades do Brasil. Em Belo Horizonte, no Cinema Humberto Mauro, haverá sessão única e gratuita no dia 16 de maio. Em Vitória, a estreia acontece no Cine Metrópolis, no dia 15, onde o filme permanece em cartaz. Em Manaus, as exibições serão no Casarão de Ideias, a partir do dia 15, com continuidade em cartaz, e no Teatro Gebes Medeiros, no dia 22, em sessão única e gratuita. No dia 21, o filme será exibido no Cine Brasília, também em sessão única e gratuita. Em Maceió, chega ao Cine Arte Pajuçara, no dia 23, com debate com a diretora Uilma Queiroz. Em Porto Alegre, entra em cartaz na Cinemateca Capitólio, no dia 29. Em Salvador, a sessão será na Sala Walter da Silveira, no dia 20; e, em Aracaju, no Cine Vitória, em data a ser confirmada.

Além disso, o documentário também terá exibição única em sessão convite da Caixa Cultural do Rio de Janeiro, na Mostra Ayabá, no dia 18, às 16h20, e, no dia 23, às 18h10.