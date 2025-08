“Se Eu Fosse Você 3” inicia filmagens com Tony Ramos e Glória Pires

Foto: Tony Ramos, Rafael Infante, Cleo Pires e Glória Pires © Eny Miranda

Neste domingo, 3 de agosto, serão iniciadas, oficialmente, as filmagens de “Se Eu Fosse Você 3”, sequência da clássica comédia brasileira, sucesso de bilheteria, estrelada por Tony Ramos e Glória Pires. Os atores voltam a interpretar o icônico casal Cláudio e Helena em meio a novos desafios familiares ainda mais inusitados.

O longa é dirigido por Anita Barbosa, com supervisão artística de Daniel Filho, responsável pela direção dos dois primeiros filmes da saga, lançados em 2006 e 2009, e roteiro de Leandro Soares. A produção é da Total International, em coprodução com a Star Original Productions e distribuição da Star Distribution, selos da Disney voltados para filmes da América Latina.

A trama se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio e Helena, que estão vivendo uma nova fase da vida com a filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles. Quando o raio cai três vezes na mesma família, um novo desafio mostra que é necessário se colocar no lugar do outro… literalmente.