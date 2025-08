“O Deserto de Akin” está em cartaz nos cinemas

Lançado nos cinemas no dia 31 de julho, “O Deserto de Akin”, longa-metragem dirigido por Bernard Lessa e estrelado por Ana Flavia Cavalcanti e pelo cubano Reynier Morales, foi vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio 2024, na Mostra Novos Rumos. O filme, exibido recentemente na 32ª edição do Festival de Vitória, é uma produção da Rede Filmes, em coprodução com a Ladart Filmes. A distribuição é feita pela Retrato Filmes.

“O Deserto de Akin” foi rodado em locações de quatro municípios do Espírito Santo: Nova Almeida, Aracruz, Vitória e Vila Velha. Inspirado nos profissionais que participaram do Mais Médicos, programa interrompido após as eleições de 2018, o filme acompanha um médico cubano que atua em serviço de uma comunidade indígena. Ao mesmo tempo que Akin (Reynier Morales) lida com os dilemas de seu futuro, diante do novo contexto político do país, também desenvolve uma relação afetiva com os dois brasileiros que o acolhem durante sua trajetória no Brasil, Érica (Ana Flavia Cavalcanti) e Sérgio (Guga Patriota). Também integram o elenco os atores Welket Bungué e Patricia Galleto.