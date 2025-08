“O Bandido da Luz Vermelha” e outras obras da Mercúrio Produções são exibidas na TV Cultura, TV Brasil e Tela Brasil

Cinco filmes da Mercúrio Produções — “O Bandido da Luz Vermelha” (foto), “Ralé”, “O Desmonte do Monte”, “Mulher Oceano” e “Nem Tudo É Verdade” — serão exibidos nos canais abertos TV Cultura e TV Brasil. A iniciativa faz parte do edital de Licenciamento de Obras da Lei Paulo Gustavo para apresentar ao público produções com trajetórias marcadas por sua importância na cinematografia brasileira, prêmios e participações em festivais no Brasil e no exterior. As obras trazem diferentes olhares sobre cinematografia brasileira e questões históricas e relevantes da sociedade. As exibições dos filmes contam com opção de recursos de acessibilidade: Libras, audiodescrição e legendas descritivas.

O primeiro a ganhar data de exibição na TV aberta é o filme “O Bandido da Luz Vermelha”, que será exibido no dia 3 de agosto, domingo, às 22h, na faixa de filmes “CineCult” da TV Cultura.

“O Bandido da Luz Vermelha” (1968) é o primeiro longa de Rogério Sganzerla. É um marco do cinema brasileiro e funde faroeste, musical e chanchada em um retrato do Brasil extremamente atual. A obra traz no elenco: Paulo Villaça, Helena Ignez, Antônio Pitanga, Sérgio Hingst, Pagano Sobrinho, Sergio Mamberti, Sonia Braga, Ítala Nandi, entre outros. O filme é considerado um clássico da cinematografia nacional, sendo destacado por diversas instituições internacionais, tais como Wellington Film Society, Nova Zelândia, como um dos melhores filmes realizados no século 20. Além de exibido em inúmeros festivais internacionais e mostras na Europa, Ásia e EUA, em importantes museus como Tate Modern em Londres e no MOMA, o filme foi indicado pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 2008, a produtora também realizou a restauração digital do filme.

“Ralé” (2015), ficção dirigida por Helena Ignez, é inspirado livremente na peça de Maxim Gorki. A obra investiga a alma brasileira ao unir filosofia, música, desejo e liberdade sexual. Fazem parte do elenco: Ney Matogrosso, Djin Sganzerla e José Celso Martinez, Celso Sim, Mário Bortolotto. “Ralé” recebeu o Prêmio de Melhor Direção no 23º Festival Mix Brasil e no 39º Festival Guarnicê de Cinema.

O filme “Nem Tudo É Verdade” (1985), também de Sganzerla, investiga com irreverência a vinda de Orson Welles ao Brasil nos anos 1940 e os bastidores do nunca finalizado “It’s All True”, de Welles, sobre a América Latina. O elenco conta com: Arrigo Barnabé, Grande Otelo, Helena Ignez, Nina de Pádua, Mariana de Moraes, Otávio Terceiro, entre outros. Exibido em diversos países, ganhou os Prêmios de Melhor Música e Melhor Montagem no 14º Festival de Gramado.

O documentário “O Desmonte do Monte” (2018) apresenta a história do Morro do Castelo, local de fundação da cidade do Rio de Janeiro e sua destruição. O filme conta com vasto material de arquivo. Além dos depoentes (ex moradores e engenheiros do morro do Castelo), o filme tem a narração de Helena Ignez, Negro Leo e Marcus Alvisi. Exibido em competição oficial no Festival de Toulouse e no Festival de Benin, venceu o Prêmio de Melhor Pesquisa no Festival Internacional de Cinema de Arquivo.

“Mulher Oceano” (2020), estreia na direção de Djin Sganzerla, acompanha duas mulheres em diferentes continentes – uma escritora, no Japão, e uma nadadora, no Brasil – cujas vidas começam a se entrelaçar de forma misteriosa. Fazem parte do elenco da obra Djin Sganzerla, Kentaro Suyama, Stênio Garcia, Lucélia Santos, Gustavo Falcão, Jandir Ferrari, Rafael Zulu, entre outros. Vencedor de quinze prêmios, entre eles Melhor Filme no Porto Femme International Film Festival, Portugal.

Na Tela Brasil, plataforma pública de streaming do Ministério da Cultura, ganham exibição gratuita e com recursos de acessibilidade os filmes “Ralé”, “O Desmonte do Monte”, “Mulher Oceano”, além de “A Mulher da Luz Própria”. O lançamento da plataforma deve ocorrer ainda este ano.

“A Mulher da Luz Própria” (2019), documentário sobre a atriz e diretora Helena Ignez, descreve parte da história do cinema brasileiro, o contexto político e sua trajetória. Fazem parte do elenco Helena Ignez, Rogério Sganzerla, Glauber Rocha, Julio Bressane, Luiz Gonzaga e Grande Otelo. A obra foi selecionada para diversos festivais de cinema ao redor do mundo, como no 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana (Cuba), no 18th International Filmmor Women’s Film Festival (Istanbul, Turquia), além de ter sido premiada no 43° Festival Guarnicê de Cinema.