7º Festival MOV oferece oficinas, painéis e laboratório gratuito para filmes em desenvolvimento

O MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco, que acontece de 9 a 14 de setembro, chega à sua sétima edição com uma programação gratuita e formativa voltada a estudantes e realizadores em início de trajetória. Neste ano, o festival oferece três oficinas, dois painéis de discussão e o MOV LAB, espaço de consultoria voltado a projetos de curtas-metragens em fase de desenvolvimento.

Com inscrições gratuitas abertas via Instagram (@movfestival), o festival oferece três oficinas: Espelhos Partidos – Escritas de Si para Roteiros de (Auto)Ficção, com Márcio Andrade; Escrita Criativa de Textos Técnicos, com Xulia Doxágui; e Figurino Audiovisual, com IDLIBRA. As atividades abordam desde a escrita autobiográfica e a formatação criativa de projetos até a construção visual de personagens no cinema.

Também com inscrições abertas, o MOV LAB selecionará oito projetos universitários que participarão de consultorias individuais com três profissionais do mercado audiovisual. As sessões abordarão os temas de Roteiro, com Esdras Bezerra (colaborador em filmes como “Divino Amor” e “Propriedade”); Produção Executiva, com Rayssa Costa (produtora de “Cangaço Novo” e “O Último Azul”); e Pitching, com Vinicius Gouveia, idealizador do festival. Ao final do processo, os participantes apresentarão seus projetos diante de uma banca formada por representantes do mercado audiovisual pernambucano.

A programação formativa inclui ainda o MOV Resenha, atividade conduzida por César Castanha, voltada a participantes interessados em discutir filmes e exercitar a escrita crítica. Completam a programação dois painéis de discussão com profissionais convidados, que irão debater os desafios e caminhos da produção universitária e do audiovisual contemporâneo.