“Malu”, de Pedro Freire, será exibido neste domingo no Canal Brasil

Em celebração às conquistas do longa-metragem “Malu”, de Pedro Freire, no Prêmio Grande Otelo, realizado em 30/07, o Canal Brasil abre espaço na sua programação para exibir sua coprodução neste domingo (3/08), às 21h25. O longa-metragem foi o segundo maior vencedor da noite com os prêmios de Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem e Melhor Roteiro Original (ambos para Pedro Freire), e Melhor Atriz Coadjuvante (Juliana Carneiro da Cunha).

O filme conta a história da mãe do diretor, Malu Rocha (Yara de Novaes), uma atriz que está desempregada no auge dos seus 50 anos e tem relações complexas e desagradáveis com a mãe conservadora e sua filha adulta. Ela se concentra nas memórias do seu passado glorioso para enfrentar as lutas constantes em seus relacionamentos, mas à medida que os conflitos se intensificam, Malu inicia uma jornada de busca por autoconhecimento, resiliência e recomeço. O filme aborda a relação repleta de idas e vindas de uma família formada por três mulheres de gerações diferentes.

“Malu” já passou por mais de 20 festivais internacionais. No Festival do Rio, em 2024, venceu as quatro categorias a que concorreu: Melhor Longa-Metragem de Ficção, Troféu Redentor de Melhor Atriz (Yara de Novaes), Troféu Redentor de Melhor Atriz Coadjuvante (Juliana Carneiro da Cunha) e Melhor Roteiro (Pedro Freire).