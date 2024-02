Festival Socioambiental de Filmes recebe inscrições para sua primeira edição

Com a proposta de ser um espaço que utiliza o audiovisual para provocar diálogos sobre temas ligados ao ser humano na sua interação com o meio ambiente, o VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes anuncia sua primeira edição para os dias 6 a 9 de junho, em Lavras, Minas Gerais, e abre inscrições para seleção de produções audiovisuais que vão integrar a programação. A temática está relacionada ao segundo objetivo da Agenda de 2030: fome zero e agricultura sustentável. Produções que dialoguem com estes assuntos, de forma direta ou transversal, podem ser inscritas. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 de fevereiro a 10 de março, por meio de preenchimento de formulários disponíveis em www.verdecine.com.br.

O VERdeCINE é composto por três mostras não competitivas de caráter territorial: a Mostra Brasil, que abrange filmes de qualquer lugar do país; a Mostra Mineira apenas com realizações do Estado, e a Mostra Campos das Vertentes, com produções audiovisuais relacionadas aos territórios desta região mineira. São aceitos filmes de curta e longa-metragem de todos os gêneros, anos e com classificação etária para todos os públicos. As produções escolhidas serão remunerados pelo festival e a lista de selecionados será divulgada entre março e abril, no site e nas redes sociais do VERdeCINE.