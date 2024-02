31º Festival de Cinema de Vitória tem inscrições abertas

O 31º Festival de Cinema de Vitória está com as inscrições abertas, até 4 de março, às 23h59 (horário de Brasília), para a seleção de curtas e longas-metragens que serão exibidos nas mostras competitivas do festival, que acontece de 20 a 25 de julho.

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado e gratuito. Serão aceitos somente os filmes enviados através de link pelo formulário oficial de inscrições. O formulário de inscrição pode ser acessado em https://festivaldevitoria.com.br/31fv/.

Podem se inscrever curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2023, de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe. Os filmes devem ter duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens; e mínimo de 70 minutos para longas-metragens. O responsável deverá informar, no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente no Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando for necessário. Não serão aceitos links de transferência de arquivos, como WeTransfer, Dropbox, SendSpace, Google Drive ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição. Filmes anteriormente inscritos e que não foram exibidos não estarão aptos para participar novamente da seleção. Só serão aceitos no máximo dois filmes por realizador(a) ou coletivo de realizadores, de forma que no caso de inscrições além do limite serão consideradas apenas as duas obras mais recentes.

O regulamento completo sobre o processo de inscrição pode ser acessado no site https://festivaldevitoria.com.br/31fv. Possíveis dúvidas podem ser tiradas através do e-mail inscricoes.31fcv@gmail.com ou pelo WhatsApp (27) 98129-2627, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.