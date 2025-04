“Antonio Bandeira – O Poeta das Cores” chega aos cinemas

“Nunca pinto quadros. Tento fazer pintura”. As palavras que ficaram famosas na cena artística brasileira são do cearense Antonio Bandeira, cuja vida e obra ganham um registro inédito no documentário “Antonio Bandeira – O Poeta das Cores”, dirigido pelo cineasta Joe Pimentel e conduzido pelo sobrinho do pintor, Francisco Bandeira. O filme, que chega aos cinemas no dia 10 de abril, com distribuição da Sereia Filmes, ganhou o Troféu Mucuripe de melhor longa-metragem da mostra Olhar do Ceará, no Cine Ceará, no ano passado.

Nascido em Fortaleza, capital do estado, em 1922, Antonio Bandeira virou um expoente da renovação da arte cearense, antes de ganhar reconhecimento internacional e se transformar em referência na arte abstrata. Conhecido por seu charme e reconhecido por seu pioneirismo, o pintor, desenhista e gravurista brasileiro ganhou grandes admiradores no meio artístico, como o crítico Frederico Morais, que, traduzindo a famosa frase de Bandeira, explica que, para ele, “o quadro não parece significar uma realidade autônoma. A pintura é um estado de alma”.

E é tentando desvendar essa alma, que ganhou muitos admiradores na França, onde morou por vários anos, que o documentário coleta depoimentos de artistas, curadores e críticos de arte de todo o país para reconstituir a trajetória de Antonio Bandeira e mostrar a evolução de sua obra e a celebração de seu talento fora e dentro do Brasil.