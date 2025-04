Mostra paraibana de cinema itinerante abre inscrições para sua segunda edição

O Cine Juá, mostra paraibana de cinema dedicada à valorização do cinema independente, abre inscrições para sua segunda edição. Com o tema “Tela Aberta para Memória e Tradição”, o evento busca democratizar o acesso ao audiovisual e destacar histórias protagonizadas por mulheres, pessoas nordestinas, negras, pardas, indígenas, ciganas, LGBTQIAPN+ e comunidades tradicionais. Cineastas de todo o Brasil podem inscrever seus filmes gratuitamente até 5 de maio.

Além da exibição, os realizadores selecionados passam por um processo de licenciamento remunerado, garantindo reconhecimento e valorização profissional.

Realizado na Paraíba e financiado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Cine Juá leva o cinema a comunidades vulneráveis, centros de acolhimento e espaços públicos. Em sua primeira edição, em 2024, o festival itinerante percorreu diversas cidades do litoral e sertão paraibano, como Baía da Traição, João Pessoa, Itaporanga, Igaracy e São José do Caiana, proporcionando sessões ao ar livre e experiências transformadoras para quem raramente tem acesso à sétima arte.

O festival aceita curtas e médias-metragens de ficção, documentário e experimental que abordem cultura popular, identidade, negritudes, espiritualidade e memórias coletivas. Todas as exibições contam com audiodescrição, Libras e locais adaptados, garantindo acessibilidade ao público. Além da remuneração pelo licenciamento, os filmes selecionados serão divulgados em campanhas nacionais e locais, com destaque na mídia, redes sociais e parcerias estratégicas. Os realizadores também poderão participar de debates presenciais, criando conexões com o público e fortalecendo sua trajetória no cinema.