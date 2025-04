“As Primeiras” acompanha cotidiano de ex-jogadoras da seleção brasileira

Jogadoras que defenderam a camisa da primeira Seleção Brasileira Feminina de futebol, nos anos de 1980 e 1990 – e hoje vivem no subúrbio do Rio de Janeiro – contam suas trajetórias dentro e fora do campo, no documentário “As Primeiras”, dirigido por Adriana Yañez.

O longa-metragem entra em cartaz em São Paulo (SP), de 10 a 16 de abril, no Espaço Petrobras de Cinema (Rua Augusta, 1.475), com pré-estreia gratuita no dia 7 de abril, às 19h, com ingressos gratuitos. Logo em seguida, “As Primeiras” entra no streaming da Claro TV e Vivo Play (via Canal Brasil), no dia 17 de abril, seguido de estreia no Canal Brasil, no dia 17 de maio.

“As Primeiras” é produzido pela Olé Produções e traz depoimentos de Elane dos Santos Rego, Leda Maria Cozer Abreu, Maria Lucia da Silva Lima (Fia), Marilza Martins da Silva (Pelé), Marisa Pires Nogueira, Roseli De Belo e Rosilane Camargo Motta (Fanta).

No filme, a diretora Adriana Yañez aborda um tema pouco conhecido para o público brasileiro: as mulheres que formaram a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil, que começaram a praticar o esporte quando ele ainda era proibido para mulheres.

Na época em que jogaram pelo time da CBF, o retorno financeiro que tiveram foi irrisório, e elas tiveram de buscar novos caminhos e novos sentidos para a rotina depois que a vida dentro do campo foi interrompida. A maioria das ex-jogadoras retratadas no filme vive hoje de trabalhos informais, como vendedora ambulante, uber, churrasqueira, pedreira e treinadora de futebol em projetos sociais.

De modo intimista, “As Primeiras” acompanha a rotina de cada uma delas em seu cotidiano, refletindo para onde foram os planos sonhados, como lidam com a memória, escolhas e envelhecimento. O laço de uma amizade de décadas se apresenta através de um cuidado mútuo cheio de afeto e muito humor ácido, subvertendo com coragem e irreverência o apagamento da importância das primeiras jogadoras da seleção no país do futebol.

De tempos em tempos, as ex-atletas se reencontram para jogar uma pelada, conforme mostra o filme, que também acompanha as reuniões delas para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo Masculina da FIFA no Catar (2022). A televisão torna-se um dispositivo para comentários, emoções e histórias.

“As Primeiras” teve sua première mundial na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, levando o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, mesmo prêmio que arrebatou no 14º CineFoot – Festival de Cinema de Futebol. O filme participou também do prestigiado Festival de Jeonju, na Coreia do Sul, e da seleção de eventos no Canadá, Espanha, Irlanda, Itália, República Tcheca e outros países.