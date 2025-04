“Café, Pepi e Limão” retrata a jornada de jovens em situação de vulnerabilidade na capital baiana

O filme “Café, Pepi e Limão”, que estreia nos cinemas brasileiros dia 10 de abril, é uma obra potente do cinema baiano contemporâneo, mergulhando nas vivências de três adolescentes que lutam para sobreviver às violências e exclusões sociais.

O filme é dirigido por Adler Kibe Paz e Pedro Léo Martins, que também assina o roteiro, e traz à tela uma narrativa sensível, urgente e necessária sobre juventude, afeto e resistência. A história acompanha Café, que foge do interior baiano após ser ameaçado por conta de uma vingança familiar.

Ao chegar à capital, tenta reencontrar seu pai, preso em um presídio local. Lá, cruza o caminho de Pépi, uma garota que é expulsa de casa pela própria mãe. A dupla se junta a Limão, que vive em situação de rua sob um viaduto com Marta, figura materna debilitada pelo vício. Entre encontros, afetos e dores, os três adolescentes constroem uma amizade intensa, enquanto enfrentam os desafios do cotidiano, cada um à sua maneira. “Café, Pepi e Limão” é um retrato honesto e comovente da realidade de muitos jovens brasileiros.

Com elenco majoritariamente baiano e gravações em locações reais de Salvador, o filme valoriza o cinema feito no estado, apostando em narrativas que dão voz aos esquecidos.

O filme teve seu lançamento mundial no La Fiesta Del Cine – Festival Latino de Cinéma, em Nice, França. No Brasil foi exibido em diversos festivais, tendo recebido o Prêmio Especial do Júri e prêmio especial de maquiagem no XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema (Salvador/BA), prêmio de melhor ator (João Vitor de Souza), no Festival Satyricine Bijou 2024 (São Paulo/SP), prêmios de melhor direção, fotografia, direção de arte e melhor ator no FECINE – Festival de Cinema Nordestino (Areias/PB), além do prêmio de Reconhecimento Especial, para o ator João Vitor de Souza, no LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival (Los Angeles/EUA). Também foi selecionado para 31º Festival de Cinema de Vitória.