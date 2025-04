Chega ao mercado primeira plataforma dedicada à difusão das culturas da Amazônia

A cultura amazônica ganha, a partir de hoje, 7 de abril, um espaço proporcional à diversidade e à qualidade de sua produção. A Sommos Amazônia (www.sommosamazônia.art.br) é a primeira plataforma global dedicada à distribuição digital dos conteúdos culturais da Amazônia e à difusão de informação e conhecimento sobre a região.

Publicada inicialmente em português, inglês e espanhol a Sommos Amazônia vem atender às crescentes demandas nacionais e internacionais por maior conhecimento sobre a região, precisamente no ano em que a própria Amazônia sedia a COP 30.

Os serviços dessa iniciativa inovadora estarão disponíveis em um único aplicativo, através de uma única assinatura. A plataforma promoverá uma imersão nas culturas da Amazônia ao proporcionar uma navegação transversal através de oito verticais: filmes, músicas, livros, artes visuais, alimentação, notícias e parceiros, além de embarcar um ecommerce de produtos físicos.

O acervo da Sommos Amazônia é o resultado de um profundo trabalho de pesquisa, curadoria e de um processo constante e dinâmico de licenciamento de conteúdos produzidos por uma ampla rede de parceiros locais, nacionais e internacionais, formada por artistas e produtores independentes, pequenas, médias e grandes empresas, instituições culturais e socioambientais, veículos e agências de notícias. O catálogo inicial, que será regularmente ampliado, apresenta 300 filmes, 30.000 músicas, 2.500 livros, mais de 750 obras artísticas, além de um glossário de alimentos e ingredientes composto por 330 verbetes.

O acesso é feito através de uma assinatura fixa, no valor de R$ 9,90 mensais, que dará direito a todos os conteúdos de forma ilimitada.

Entre os filmes e séries, estão títulos como “Segredos do Putumayo”, de Aurélio Michiles, “Brincando nos Campos do Senhor”, de Hector Babenco, “Matinta”, de Fernando Segtowick, e produções da centenária cinematografia amazônica, a exemplo de “Amazonas: o Maior Rio do Mundo” (foto), de Silvino Santos.

Desenvolvida pela Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., empresa especializada em distribuição digital de conteúdos culturais com especial foco na cultura brasileira, fundada em 2013 por Alexandre Agra, a plataforma tem sua equipe integrada pelos sócios executivos Ricardo Ribenboim, Roberto Nunes, Mariana Dupas e Yeda Oliveira.