Encerram-se as filmagens de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”

Foto: Augusto Madeira (Dotô Agripino) e Enzo Henrique (Genesinho) © Fábio Braga

Chegaram ao fim as filmagens de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, novo longa-metragem inspirado nas obras de Mauricio de Sousa, com direção de Fernando Fraiha. A produção é assinada pela Biônica Filmes, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Daniel Rezende – realizadores de “Turma da Mônica” (“Laços” e “Lições”) –, com distribuição da Paris Filmes.