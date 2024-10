Terminam filmagens de “Fatalidade”, com Débora Duarte e Paloma Bernardi

Foto: Paloma Bernardi, Débora Duarte, Paulo Gabriel e Luiz Amorim © Gerson Jr.

Paulo Gabriel terminou as gravações de “Fatalidade”, filme oriundo de uma peça de teatro de João Luiz Vieira. O diretor gravou com as atrizes Débora Duarte e Paloma Bernardi, com o ator Luiz Amorim e grande elenco, na cidade de Jundiaí (SP), durante o mês de setembro.

A produção joga luz em um tema bastante pertinente e atual: o etarismo. Na história, um casal de mais de 75 anos promove um inusitado encontro com uma misteriosa mulher que irá proporcionar uma experiência inédita e definitiva tanto na vida da dupla quanto na narrativa do filme.

“Fatalidade”, estreia solo do diretor em longa para cinema, tem previsão de estreia para 2025 e retrata temas como Alzheimer, finitudes, quereres, desejos e limites do corpo e da mente.

Paulistano, Paulo iniciou mais intensamente o trabalho em outros afazeres artísticos, como na direção e no roteiro faz 5 anos, e segue em produção de dois longas, “Corações Empoeirados’’, com direção partilhada junto do cineasta Tristan Aronovich, com rodagem ainda em 2024, E “Cor de Sangue’’, de Nanna de Castro, em pré-produção, com Antônio Pitanga em papel protagonista, para o segundo semestre de 2025.