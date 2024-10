Masterclass Clearance de projetos audiovisuais, online e gratuita, abre a 5ª edição do Vitrine Lab

A quinta edição do Vitrine Lab, curso livre de capacitação em distribuição cinematográfica, realizado pela Vitrine Filmes, terá início com uma masterclass online gratuita, que acontecerá nesta quarta-feira, 23 de outubro, a partir das 19h, através do YouTube. A aula “Clearance de projetos audiovisuais” será ministrada por Rafael Neumayr, advogado e mestre em direito empresarial com ênfase em propriedade intelectual. O público aprenderá sobre o processo de clearance, essencial para identificar quando e como liberar direitos de terceiros – como músicas, obras de arte, produtos, marcas e a imagem de pessoas reais –, além de explorar as situações em que a permissão pode ser dispensada com segurança.

A masterclass, que também contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e interpretação de Libras ao vivo, poderá ser assistida gratuitamente pelo YouTube neste link. Posteriormente, o conteúdo será disponibilizado na plataforma, com legendas em português.

Desde 2011, a Vitrine Filmes se dedica à distribuição de narrativas autorais e independentes, investindo no crescimento e na valorização do cinema nacional.

Nesses 14 anos de atuação, a Vitrine foi pioneira ao explorar o circuito exibidor de maneira descentralizada através da Sessão Vitrine, projeto de distribuição coletiva de filmes brasileiros em salas de cinema comerciais; e segue inovando ao expandir suas áreas de atuação, desenvolvendo e produzindo conteúdos, ao mesmo tempo em que oferece capacitação aos profissionais do audiovisual, através do Vitrine Lab.