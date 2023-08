26 projetos são selecionados para o 7º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2023

A Associação Cultural Panvision divulgou a lista dos projetos selecionados para o 7º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2023. O evento de mercado do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023 contará com a participação de 26 projetos de 12 países, sendo 12 na modalidade Negocial+LAB e 14 na modalidade Negocial.

Nesta edição, o ECM+LAB foi recordista: registrou 101 inscritos. Na lista, 19 longas-metragens e 7 séries, sendo 20 projetos de ficção e 6 documentários. É destaque a pluralidade de temas abordados, que inclui meio ambiente, ancestralidade, questões sociais e políticas, religiosidade e saúde mental.

Na modalidade Negocial+LAB, os selecionados participam do LAB, pitching e one to one (reuniões individuais). Na modalidade Negocial, os produtores participam de pitching, one to one e biblioteca de projetos. A Ouvinte+Biblioteca de Projetos permite que os participantes tenham seu projeto incluído na Biblioteca, disponibilizado a players e produtores participantes do ECM. E aos Ouvintes é permitido assistir às sessões de pitching, palestras formativas e demais atividades.

A etapa LAB do evento, realizada de forma on-line, inicia no dia 22 de agosto, e conta com a Palestra de Abertura sobre o tema Produção Audiovisual Sustentável, com o Grupo de trabalho desenvolvedor do Selo EcoVision, em parceria com os participantes do SANFIC Indústria. A segunda palestra na programação do LAB tem como tema Como montar a Bíblia de Apresentação para os Players, ministrada pela Especialista em Conteúdo, Patricia Pahl.

O ECM+LAB 2023, etapa presencial, será realizado de 22 a 24 de setembro, em Florianópolis, e reunirá 30 players, nas rodadas de negócios, palestras, pitchings, reuniões one to one e exibições na Mostra Work In Progress. Os filmes selecionados para a mostra WIP, serão divulgados no dia 25 de agosto.

Confira a lista completa dos selecionados para o ECM+LAB 2023:

NEGOCIAL+LAB

Longa-metragem Ficção:

Antes Que Acabe / Spike Luu / Cinemas Possíveis / Brasil

Arakañy = el fin del mundo / Aimará Schwieters / Aimarà Schwieters / Argentina

As Dores do Parto / Jessica Gonzatto / Rosa Canina / Brasil

Caeté / Tiemi Oto e Marcelo Biss / Paralelo 15 / Brasil

Carroloco / Robert Brand / MAGOLITA Films / Colômbia

El Cazador Oculto / Juan Fernando / Pacha Cine / Argentina

Entre las cerezas / Clara Santaolaya / Batiak Films y Zul Filmes / Espanha

Game Show / Felipe Iesbick / Sopa Digital / Brasil

Longa-metragem Documentário:

Cuerpo Incómodo / Estefanía Martínez / Región Cinema / Uruguai

La Adelantada / Carolina Borges de Andrade / Arrebol Produções / Brasil (SC)

Série Ficção:

Corpo De Delito / Jussara Locatelli / Fernanda Morini / Brasil

Marcus Vs o Mundo das Sombras / Juan Cunha / Cactus Kid / Brasil

NEGOCIAL

Longa-metragem Ficção:

Aiurê | Rita de Cácia Oenning da Silva | Flor do Vento / Brasil

Futuro do pretérito (im)perfeito / Viviane Ferreira / Tem Dendê Produções / Brasil

La casa del Monstruo / Xavier Chavez / Perros Obesos / Equador

La noche de los giles / Diana Arce / Hillstar Films/ Equador

Musa / Katia Acosta / Existir Cine / Argentina

Reina Del Bosque / Luján Loioco / Libre Cine / Argentina

Voragem / Flávio Cittön / Noturna Cinematográfica / Brasil

Longa-metragem Documentário:

Se eu morrer / Esther Vital / Apto 122 / Brasil

Vida Bonita / Nicolás Gómez / Colômbia

Série Ficção:

As Cores que o Fogo Tem / Cíntia Domit Bittar / Novelo Filmes / Brasil

Os Salva Selvas / Juliano de Paula / Ocean Films / Brasil

Palace II – A Série / Paulo Fontenelle / Viralata Produções / Brasil

Série Documentário:

Maguila / Vânia Lima / Têm Dendê / Brasil

Natureza da Cor / Walter Carvalho / Ocean Films / Brasil