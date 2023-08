Festival comKids divulga premiados da 14ª edição

A entrega dos prêmios do 14º Festival comKids foi realizada durante a cerimônia de encerramento na noite desta sexta-feira, 11 de agosto, no Sesc Vila Mariana. A solenidade foi apresentada por Adriana Couto, e contou com a presença dos brasileiros premiados e de personalidades do meio cultural. O grupo Palavra Cantada abriu o evento.

A 14ª edição do Festival comKids trouxe um panorama de conteúdo audiovisual infantojuvenil da ibero-américa com 86 títulos. Dirigido a cineastas, artistas, educadores, entre outros profissionais e interessados em geral, dedicados a pensar e trabalhar com conteúdos para a infância e a juventude, a edição deste ano trouxe a crise climática como tema central.

Ainda é possível assistir ao Festival comKids on-line, gratuitamente. A Mostra Não-Competitiva fica disponível nos streamings do Itaú Cultural (Itaú Play de 12 de agosto a 10 de setembro), do Sesc (Sesc Digital de 14/08 a 13/09) e da Spcine (Spcine Play até 13/10).

Veja abaixo a lista completa dos títulos premiados:

Prêmio Prix Jeunesse Internacional

Meu Nome é Maalum (foto), de Luiza Copetti (Brasil)

Prêmio Infantil Comitê das Crianças de Jundiaí

Tesouro Quilombola, de Felipe Barquete e Ana Bárbara (Brasil)

Prêmio Júri Infantil Brasil, formado por crianças do Projeto Curumim do Sesc

1.º Lugar A Viagem De Sava, De Di Fiorentino (Brasil)

2.º Lugar: Tv Quintal Do Diretor Pablo Uranga (Brasil)

3.º Lugar: Pergunte À Cientista (Brasil)

Prêmio Júri Adolescente, formado por jovens do Programa Juventudes do Sesc

1.º Lugar: Toda Menina Baiana – Coroa Vermelha (Brasil)

2.º Lugar: ¡Acción! – La Mirada Personal (Argentina)

3.º Lugar: Tá Ligado? – Água E Renda (Brasil) E Escutario.com.br (Brasil)

Prêmio Meninas Protagonistas

Toda Menina Baiana – Episódio Coroa Vermelha, de Cecília Amado

Prêmio Aquisição SescTV

A menina atrás do espelho, de Iuri Moreno (Brasil)

Prêmio Aquisição Canal Educação

Planeta Palavra – Episódio: Festa na Lua!, de Claudio Peralta (Brasil)

Prêmio Aquisição TV Cultura

Babydino Tales – Episódio: Caverna, de J.R. Braz (Brasil)

Prêmio TV Rá Tim Bum

A Menina e o Mar, de Gabriel Mellin (Brasil)

Prêmios de Público

Categoria Até 6 Anos Não-Ficção:

1.º Lugar: La Isla Grande De Flo (Chile)

2.º Lugar: Pichintún (Chile)

3.º Lugar: Amores (Argentina)

Categoria Até 6 Anos Ficção:

1.º Lugar: Petit – Quiero Sabelonada (Chile, Colômbia, Argentina E Espanha)

2.º Lugar: Los Motorjón, Cuentos Viajeros (Argentina)

3.º Lugar: Vamos Brincar com a Turma da Mônica (Brasil)

Categoria 7 A 10 Anos Não-Ficção:

1.º Lugar: Amigas Interculturales – Pa’las Que Sea (Colômbia)

2.º Lugar:: Valentine (Colômbia)

3.º Lugar: Mi Mejor Amig@ – Las Necesidades Diferentes De Mi Mascota (Chile)

Categoria 7 A 10 Anos Ficção:

1.º Lugar: La Piñata (México)

2.º Lugar: Todos Os Inscritos De Ness (Brasil) E Sobre Amizade E Bicicletas (Brasil)

3.º Lugar: O Menino Maluquinho (Brasil)

11 A 15 Anos Não Ficção:

1.º Lugar: Animalxs – Torresillo, Los Lobos También Se Enamoran (Colômbia)

2.º Lugar: Pisando Fuerte – Cimarronas Urbanas (Colômbia)

3.º Lugar: ¡Acción! – La Mirada Personal (Argentina)

Categoria 11 A 15 Anos Ficção:

1.º Lugar: Chica Cartón – Amor Perfecto (Colômbia)

2.º Lugar:: El Baile (Colômbia)

3.º Lugar: A Menina E O Mar (Brasil) E Amigas (Espanha)

Categoria Conteúdos Curtos:

1.º Lugar: Eu Sou Assim, Salabim! (Brasil)

2.º Lugar:: Dos Pajaritos, (Uruguai, Argentina E Colômbia)

3.º Lugar: Palavras Mágicas (Brasil) e Qual É, Broto? (Brasil)