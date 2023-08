Canal Brasil exibe mostra de documentários inéditos do 51º Festival de Gramado

O Canal Brasil exibe, a partir desta segunda, 14 de agosto, a mostra competitiva de documentários inéditos da 51ª edição do Festival de Gramado. Até 18 de agosto, a programação especial vai ao ar no canal, sempre às 20h15. As produções também podem ser conferidas no Globoplay + Canais, através do simulcast.

Os filmes selecionados pela curadoria do Festival de Gramado para a mostra de documentários são: “Memórias da Chuva”, dirigido por Wolney Oliveira; “Da Porta pra Fora”, de Thiago Foresti; “Roberto Farias – Memórias de um Cineasta”, de Marise Farias; “Anhangabaú”, de Lufe Bollini; e “Luis Fernando Veríssimo – O Filme” (foto), de Luzimar Stricher.

O Canal Brasil exibirá, às 20h, edições especiais do Cinejornal com os bastidores e as principais notícias sobre o evento que promete agitar a Serra Gaúcha. E no dia 19, às 20h45, é a vez da transmissão ao vivo da cerimônia de premiação direto do Palácio dos Festivais. Na tela do Canal Brasil será possível acompanhar desde o tapete vermelho até a consagração dos melhores filmes com o cobiçado troféu Kikito. A transmissão terá apresentação de Simone Zuccolotto, comentários de Luiz Zanin e reportagens de Maria Clara Senra e Roger Lerina.