Canal Brasil exibe ao vivo a cerimônia de premiação do 51º Festival de Cinema de Gramado

O Canal Brasil exibe ao vivo, no linear e no simulcast, no sábado, dia 19 de agosto, a partir das 20h45, a cerimônia de premiação do 51º Festival de Cinema de Gramado, direto do Palácio dos Festivais. Até o dia 18, sempre às 20h e dia 19, às 20h30, também serão exibidas edições especiais do programa “Cinejornal” com os bastidores e as principais notícias sobre o evento na Serra Gaúcha, considerado um dos principais festivais de cinema do país. Na tela do canal, os telespectadores podem acompanhar desde o tapete vermelho até a consagração dos melhores filmes desta edição com o cobiçado troféu Kikito.

O evento começou na última sexta, dia 11 de agosto, com o filme “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, que estreia em 24 de agosto e é a principal aposta para representar o Brasil no próximo Oscar. As grandes homenageadas da edição com o troféu Oscarito são Laura Cardoso e Léa Garcia, que faleceu em Gramado. A atriz já conquistou quatro Kikitos no festival com o longa-metragem “Filhas do Vento” e os curtas “Hoje Tem Ragu” e “Acalanto”.

A programação especial do Canal Brasil para o Festival de Cinema de Gramado conta ainda com a exibição da mostra competitiva de documentários inéditos, até o dia 18, sempre às 20h15.