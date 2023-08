“Retratos Fantasmas” abre circuito de pré-estreias e sessões especiais

Foto © Wilson Carneiro da Cunha

Depois de ter sua estreia mundial em Cannes e nacional no Festival de Gramado, o longa-metragem “Retratos Fantasmas”, dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho (“O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”), abre um circuito de pré-estreias em todo o Brasil no final da semana. Disponível em 50 salas, o longa passa por oito das nove capitais nordestinas (Aracaju, Belém, Maceió, Recife, São Luís, Natal, João Pessoa e Teresina), além das cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vila Velha, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Macapá e Palmas.

Nos cinemas do Brasil e de Portugal, a estreia está programada para o dia 24 de agosto simultaneamente. Em outubro, será lançado nas salas da Espanha e, em novembro, nos cinemas da França e Estados Unidos.

“Retratos Fantasmas” teve sua estreia mundial em maio, no Festival de Cannes na seleção Special Screening. O filme já conta com mais de 30 convites para festivais internacionais de cinema com exibições já cumpridas em Munique, na Alemanha, Sydney e Melbourne, na Austrália.

Também foi confirmado para a Seleção Oficial de Toronto (TIFF), na categoria Wavelengths, que reúne “filmes que expandem nossas noções sobre cinema”. O festival acontece entre os dias 7 e 17 de setembro e aquece a temporada de indicações aos grandes prêmios do cinema.

O prestigioso NYFF – New York Film Festival, que será realizado em setembro e outubro no Lincoln Center, anunciou a seleção de “Retratos Fantasmas” na categoria Main Slate – a seleção principal do festival. O NYFF reúne tradicionalmente os filmes de maior prestígio do ano no mundo e é a porta de entrada número um nos Estados Unidos de filmes lançados em Berlim, Cannes e Veneza. O NYFF e a imprensa em torno dos filmes no festival são também o início das conversas em torno da “temporada de prêmios”.

No Brasil, a primeira exibição foi na noite de abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado, no dia 12 de agosto, em sessão única fora de competição. “Retratos Fantasmas” marca a volta de Kleber Mendonça Filho ao Festival de Gramado, onde também apresentou seus filmes “Crítico”, “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”.

Kleber Mendonça Filho segue de Gramado para uma agenda extensa de pré-estreias em nove cidades brasileiras.