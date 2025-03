Gullane+ realiza a Mostra Cine+ Acessível no Espaço Petrobras de Cinema

A Gullane+ realiza a Mostra Cine+ Acessível, de 14 a 19 de março, na Sala 4 do Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo (SP). A iniciativa oferece uma programação composta por seis filmes recentes do cinema brasileiro, todos acompanhados de recursos de audiodescrição, legendagem descritiva e interpretação em Libras, disponíveis pelo aplicativo MovieReading. Além disso, as sessões contarão com equipe especializada para oferecer suporte e tornar as sessões mais inclusivas.

A seleção de filmes conta com títulos inéditos, além de outros que fizeram parte de festivais nacionais e internacionais. “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, estreou no Festival de Cannes e integrou a competição pela Palma de Ouro e a Queer Palm. “Meu Casulo de Drywall”, de Caroline Fioratti, teve sua primeira exibição no SXSW.

Já “Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum, revisita uma história real de injustiça, no hospital psiquiátrico Colônia, onde milhares de pessoas foram internadas e silenciadas. Na animação “Arca de Noé”, Alois di Leo e Sérgio Machado trazem um projeto ambicioso, considerado a maior produção do gênero no Brasil.

Entre os inéditos, o documentário “3 Obás de Xangô” (foto) resgata a amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé e sua influência na identidade baiana, enquanto “Milton Bituca Nascimento”, dirigido por Flávia Moraes, acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento, com cenas de bastidores e depoimentos que celebram sua trajetória.

Cada filme será exibido em um dia, sempre na Sala 4 do Espaço Petrobras de Cinema. A mostra contará com o valor dos ingressos mais baratos para os filmes de 2024, enquanto que, para os dois títulos inéditos, será aplicado o valor da bilheteria oficial do dia.

A Mostra Cine+ Acessível reforça o compromisso do cinema com a diversidade e a democratização da arte, garantindo que todos os espectadores possam se emocionar e se conectar com as histórias.