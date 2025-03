“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” atinge 1 milhão de espectadores e ocupa Top 10 de bilheteria em 2025

Após completar dois meses nas telonas de todo o Brasil, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” atinge a marca de um milhão de espectadores. Segundo dados do Filme B Box Office, o filme ocupa o oitavo lugar no ranking de bilheteria deste ano, até então. O longa também foi destaque no Letterboxd, onde segue como o live-action infantil nacional mais bem avaliado da plataforma.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” apresentou o carismático Isaac Amendoim ao universo do audiovisual. Depois de se tornar influenciador mirim, conhecido por gravar sua rotina na roça, Amendoim teve sua estreia na atuação como protagonista do filme sobre um dos personagens mais queridos da literatura infantil brasileira. A segunda parada será na televisão. O ator integra o elenco da próxima novela das seis da TV Globo, “Êta Mundo Melhor!”, no papel do Picolé, melhor amigo do protagonista.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” foi dirigido por Fernando Fraiha, que também assina o roteiro, ao lado de Elena Altheman e Raul Chequer. A produção é assinada pela Biônica Filmes, com coprodução da Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e Paramount Pictures, distribuição da Paris Filmes e apresentação da Brasilprev Seguros e Previdência S.A.