ESPM e Itaú Cultural promovem curso on-line e gratuito de gestão em negócios do audiovisual

A ESPM, por meio do curso de Cinema e Audiovisual, em parceria com Itaú Cultural (IC), através da Escola Itaú Cultural, promove o curso de Gestão em Negócios do Audiovisual, gratuito, direcionado aos profissionais já iniciados na carreira. Com carga horária de 80 horas e 27 aulas, o curso abrirá inscrições a partir do dia 16/05, indo até o dia 26/05, pelo site https://escola.itaucultural.org.br/.

O programa Gestão em Negócios do Audiovisual tem como proposta contribuir no aprimoramento na gestão de projetos e suas estratégias de negócio e distribuição, aperfeiçoando suas competências organizacionais para viabilizar e gerir conteúdos e narrativas em diversos formatos audiovisuais. A inovação de linguagens e a incorporação de novas propostas e tecnologias no audiovisual é uma máxima que define o campo na contemporaneidade. Desta forma, propõe-se repensar as formas de produção, distribuição e recepção, conectando-se com a ideia de que no audiovisual a constante é a mudança.

Assim, espera-se atender às demandas de mercado e sociais existentes ou que venham a se estabelecer. Para tanto, a transdisciplinaridade do objeto audiovisual somada às ideias de gestão, negócios e cidadania compõem o escopo do curso.

É indicado aos profissionais do audiovisual – maiores de 18 anos e com pelo menos 2 anos de experiência – em especial produtores audiovisuais de pequeno porte, independentes, de baixa renda e/ou que atuam em territórios ou com narrativas periféricas, que queiram aperfeiçoar a gestão de projetos e suas estratégias de negócio do ponto de vista da distribuição e da comercialização, considerando o estado atual do ecossistema audiovisual, marcado pela profusão de formatos e janelas.

São oferecidas até 70 vagas, podendo parte delas serem reservadas para ações afirmativas, isto é, para pessoas autodeclaradas negras; indígenas; pessoas com deficiência; refugiados, apátridas ou portadores de visto humanitário; e travestis, transexuais ou transgêneros, desde que residentes no Brasil. O programa é gratuito e com certificado.

As aulas serão em formato mediado e on-line, com início de 2 de agosto a 29 de novembro, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h, por meio do site da ESPM. O curso é desenvolvido pelo programa de graduação de Cinema e Audiovisual da instituição que também é a responsável pelo conteúdo acadêmico e autora pedagógica do curso.