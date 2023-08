“Cangaço Novo” toca o terror no sertão do Nordeste

Foto: Equipe da série “Cangaço Novo”, na sessão Especial Amazon Prime © Cleiton Thiele/Agência Pressphoto

Por Maria do Rosário Caetano, de Gramado-RS

A nova série da plataforma Amazon Prime Video, dirigida por Aly Muritiba e Fábio Mendonça, teve lançamento apoteótico no Palácio dos Festivais, em Gramado. O cinema estava lotado e a plateia respondeu com vibração e adrenalina.

Diretores, elenco e produtores compareceram, em trajes vistosos e em peso, à badalada pré-estreia. Destaque para as atrizes Alice Carvalho e Thainá Duarte (as irmãs Dinorá e Dilvânia, sobreviventes do massacre da Família Vaquero) e Hermylla Guedes, empresária do sertão, solo onde o “novo cangaço” toca o terror. Elas, fortes personagens femininas, somam-se ao ator Allan Souza Lima (Ubaldo Vaquero), ex-soldado e ex-bancário em São Paulo, que retorna ao Nordeste natal em busca de suposta herança.

O público aplaudiu com frenesi, principalmente os mais jovens, pois tiros de armas pesadas e muita porrada acentuaram o tom de primeiro capítulo pauleira pura. E, afinal, essa pauleira foi (é) amplificada por design sonoro paroxístico.

Os diretores Aly e Fábio garantiram, em coletiva de imprensa, que a série não dialoga com “Mad Max” e com as grandes matrizes do cinema de ação norte-americano, mas sim “com matrizes europeias, hispano-americanas e com o ‘Nordestern’ brasileiro”. E que, nos mínimos segmentos em preto-e-branco, o diálogo se dá com “Sertânia”, do baiano Geraldo Sarno. Principalmente nos fragmentos da narrativa nos quais personagem mítica (e mística) marca presença.

“Cangaço Novo”, com seus oito capítulos (todos serão disponibilizados de uma só vez), estreia nessa sexta-feira. No Brasil e em 240 países e territórios do mundo.