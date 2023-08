“Cangaço Novo”, nova série da O2 Filmes, estreia no Prime Video

Foto © Aline Arruda

Protagonizada por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte, a nova série brasileira Original Amazon, “Cangaço Novo”, é produzida pela O2 Filmes. Com direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a produção fez sua première mundial no Festival de Cinema de Gramado, no último dia 14. Filmados na região Nordeste do país, os episódios chegam ao streaming no dia 18 de agosto.

“Cangaço Novo” conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. Ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia (Thainá Duarte) lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah (Alice Carvalho) é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco. Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue. Ubaldo terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades, enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.

Ao lado de Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte, também estão no elenco de “Cangaço Novo” Hermila Guedes, Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo, Ênio Cavalcante, Adélio Lima, Joálisson Cunha, Pedro Lamin, Nivaldo Nascimento, Pedro Wagner, Rodrigo García, Luiz Carlos Vasconcelos e Rafael Losso. Os roteiristas da série são Fernando Garrido e Erez Milgrom. A produção executiva é de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, da O2 Filmes, e de Fábio Mendonça e Aly Muritiba. A série foi criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, que também atuam como roteiristas.