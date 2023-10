Animage premia o curta português “Ice Merchants”, de João Gonzalez

O 13º Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco anunciou os filmes vencedores da Mostra Competitiva. O circuito internacional deste ano selecionou 68 curtas, de 32 países. “Ice Merchants” (foto), de João Gonzalez, foi selecionado como o Melhor Curta-Metragem pelo júri, levando o Grande Prêmio Animage.

“Ice Merchants”, escrito e realizado pelo português João Gonzalez, traz uma realidade fantástica sobre um homem e seu filho que saltam de paraquedas todos os dias, da sua casa presa no alto de um precipício gelado. O belo curta de 14 minutos, sobre o amor familiar e com técnicas de animação 2D, conquistou o júri do Animage 2023, onde teve sua estreia no Brasil.

A Mostra Competitiva de curtas reúne produções atuais de animação do mundo todo e premia em nove categorias. Este ano, o festival recebeu mais de 1700 inscrições de curtas para a competição, de 99 países, um novo recorde na história do evento. O prêmio principal de Melhor Curta, além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00.

Pela votação do público, o escolhido como melhor curta foi brasileiro “Cadê Heleny?”, de Esther Vidal, vencedor na categoria Prêmio do Público. O curta, com narrativa de documentário, fala sobre Heleny Guariba, desaparecida política que foi torturada durante a ditadura militar.

Entre os premiados desta 13ª edição, também estão filmes da França, Reino Unido, Hungria, República Tcheca e Brasil. Além das categorias tradicionais da Mostra Competitiva, o júri selecionou dois filmes para menção honrosa, do Brasil e Ilha da Reunião.

O Melhor Curta Brasileiro foi “Carcinização”, de Denis Souza. O júri oficial do ANIMAGE 2023 foi formado por Ianah Maia, Marcelo Marão e Ulisses Brandão. Já o prêmio Jeorge Pereira, da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), uma parceria com o festival desde 2018, teve o júri composto por Camila Monart, Felipe Soares e Tarsila Tavares.

Confira os premiados em todas as categorias:

Premiados da Mostra Competitiva 2023

Melhor Curta – Grande Prêmio ANIMAGE: Ice Merchants, de João Gonzalez (Portugal)

Melhor Curta – Prêmio do Público: Cadê Heleny?, de Esther Vidal (Brasil)

Melhor Curta Infantil: Coelhitos e Gambazitas, de Thomate Larson (Brasil)

Melhor Curta Brasileiro: Carcinização, de Denis Souza (Brasil)

Melhor Direção: Ressources Humaines, de Trinidad Plass, Titouan Tillie e Isaac Wenzek (França)

Melhor Roteiro: My Name is Edgar and I Have a Cow, de Filip Diviak (República Tcheca)

Melhor Direção de Arte: Curiosa, de Tessa Moult-Milewska (Reino Unido)

Melhor Técnica: La Passante, de Hannah Letaif (França)

Melhor Som: Introduction aux Études Cinématographiques, de Géza M. Tóth (Hungria)

Menções Honrosas: Lapso, de Mônica Moura (Brasil) e Gromonmon, de Laurent Pantaleón (Ilha da Reunião)

Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro – Troféu Jeorge Pereira: Carcinização, de Denis Souza (Brasil, 2023)

Menção Honrosa ABCA: Cadê Heleny?, de Esther Vidal (Brasil, 2022)