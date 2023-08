Terminam as filmagens de “Overman”, longa baseado na HQ homônima da cartunista Laerte Coutinho

Foto: Caco Ciocler e Tomás Portella nas gravações de “Overman” © Pedro Macedo

Após cinco semanas, as filmagens do longa-metragem “Overman” se encerram nesta semana no Rio, com a direção de Tomás Portella (“Impuros”, “Lá Situación” e “Operações Especiais”) e produção de Iafa Britz, da Migdal Filmes. O longa é uma adaptação cinematográfica da HQ homônima de sucesso da cartunista Laerte Coutinho. O ator Caco Ciocler interpreta o super-herói brasileiro que, no filme, está desempregado, com o emocional abalado e sem perspectiva para o futuro. A realidade dele muda quando recebe um convite do Governador (Otávio Muller) para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública.

O que o nosso herói não esperava é que, além de confrontar vilões, ainda teria o desafio de dividir os holofotes com Pâmela, a Mulher Cachorro (Karina Ramil), que conquista o carinho do público e da imprensa a cada vitória. Acostumado a ser o centro das atenções, ele se sente ameaçado com a colega de trabalho. Além de Caco Ciocler, Otávio Muller e Karina Ramil, Victor Lamoglia, Raphael Logam, Maria Lucas, Marina Provenzzano, Caio Riscado, Isabele Riccart e Saulo Arcoverde fazem parte do elenco.

Criado pela quadrinista Laerte Coutinho em 1998, Overman ficou popularmente conhecido pelas tirinhas publicadas no jornal Folha de São Paulo. A artista paulistana considera que Overman não conhece os próprios limites, chegando até mesmo a ser “over”, por isso, o nome Overman. A construção da narrativa parte de uma sátira sobre o universo dos super-heróis e do egocentrismo e vaidade latentes nesses personagens que se escondem por trás de uma fantasia e uma máscara, itens que Overman nunca tira.

“Overman” é uma produção da Migdal Filmes em coprodução com a Star Original Productions, FSA e RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, e distribuição da Star Distribution.