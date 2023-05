“Olha pra Elas” expõe o universo feminino nas prisões

Coproduzido pela Panda Filmes e Falange Produções, o documentário “Olha pra Elas” estreia em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre no dia 11 de maio. O longa-metragem é assinado pelos mesmos realizadores de “Central – O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil” (2017), que revelou as entranhas do Presídio Central de Porto Alegre. Dessa vez, a diretora Tatiana Sager e os roteiristas Renato Dornelles e Luca Alverdi expõem o universo feminino atrás das grades.

Com 75 minutos e rodado em seis unidades prisionais femininas do Rio Grande do Sul e de São Paulo, o longa-metragem apresenta o cotidiano de mulheres que, em comum, têm de ser mães e viver longe dos filhos. Aprisionadas, elas revelam histórias que, mesmo com suas especificidades, representam uma questão de gênero e identidade de mais de 40 mil brasileiras. Prisões precárias, abandono e desestruturação dos lares são os principais problemas enfrentados pelas apenadas.

Grávidas ou lactantes, quando presas, convivem um período pré-definido com seus filhos – que, na primeira fase da vida passam encarcerados, como se tivessem herdado uma pena. Depois, juntamente com as crianças, elas enfrentam a traumática separação imposta, quando os bebês são entregues a um familiar ou, na falta destes, encaminhados a um abrigo.

O filme também apresenta depoimentos de especialistas, como juízes, promotores e sociólogos. “Olha para Elas” já foi exibido no FESTin (Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa) e Festival Caminhos do Cinema Português (Portugal), València Film Indie Festival (Espanha) e no III Festival Cinema Negro em Ação (Rio Grande do Sul – Brasil). A produção também conquistou o troféu de 3º melhor documentário do 37º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo.