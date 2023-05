Documentário aborda a questão da falta de política pública para habitação popular

Chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 11 de maio, o documentário “Crônica de uma Cidade Partida”, dirigido por Ricardo Nauenberg, que aborda a questão da falta de política pública para habitação popular nas grandes cidades, o que acarreta no crescimento da violência e na deterioração da qualidade de vida da população de baixa renda. Narrado pela voz de quem sofre essas consequências, o filme é distribuído pela Elo Studios, em uma coprodução com a Globonews e a Globofilmes.

Tendo como pano de fundo a história da Cruzada São Sebastião, um projeto exemplar criado na década de 1950 no Rio de Janeiro, que foi se deteriorando com o passar dos anos, o documentário reflete sobre as consequências da desordem urbana nas grandes metrópoles do país. No entanto, mais do que apontar problemas, Nauenberg pretende gerar uma reflexão, buscando soluções e fazendo um convite à reconstrução da cidade e da qualidade de vida de toda a sociedade.

Ao longo de 84 minutos, o documentário traz depoimentos de dez personagens, sendo dois ex-traficantes locais (Jonathan e Dudu), um policial de elite que atua na área (Rômulo), duas ativistas comunitárias (Dona Vera e Valéria), dois professores esportivos, moradores da comunidade (Paulo Pereira e Sandro), um dono de barbearia local (Bruno), além do ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e do jornalista André Trigueiro. Através dos depoimentos, vai se traçando a história da Cruzada São Sebastião, como ela surgiu, como um projeto exemplar, cresceu, se organizou e se desorganizou ao longo dos anos, exatamente como aconteceu em outras comunidades.

O documentário aponta como a política de habitação popular poderia solucionar importantes questões de educação, segurança, cidadania e dignidade, não só no Rio de Janeiro, mas em diversas cidades brasileiras.