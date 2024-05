“Entre apagamentos e resistências”, livro de Nayla Guerra, é lançado na Cinemateca Brasileira

No dia 4 de maio, a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, realiza o lançamento do livro “Entre apagamentos e resistências”, de Nayla Guerra. A autora parte dos curtas-metragens feitos por diretoras no período da ditadura civil-militar e coloca, em primeiro plano, duas lacunas da historiografia do cinema brasileiro: as contribuições das mulheres para a história do cinema e os filmes de curta-metragem.

O lançamento contará com uma sessão dos principais filmes analisados no livro e uma masterclass com a autora, na qual será apresentado um mapeamento de mais de 200 curtas-metragens, a maioria desconhecidos, muitos danificados ou destruídos. A autora trará também um panorama do contexto social e cinematográfico da época, com um destaque para as relações entre os filmes exibidos na sessão e o movimento feminista dos anos 1970 e 1980.

A programação é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes da sessão.