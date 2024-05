O2 Filmes prepara três longas para cinema e outros dois para streaming

A O2 Filmes está em desenvolvimento de três longas-metragens para o cinema, além de outros dois para o streaming. O primeiro é “Acorda – Edukators Brazil”, um segundo filme ambientado no universo do internacional “Edukators”, filmado no Brasil, em São Paulo, dirigido e escrito pelo mesmo responsável do longa-metragem original, Hans Weingartner. O segundo projeto, um thriller contemporâneo, terá direção de Iberê Carvalho e Maeve Jinkings no papel principal e será todo filmado em Brasília (DF). O terceiro longa-metragem será um filme de ação dirigido por Luis Lomenha no Rio de Janeiro. Ainda não há data prevista de lançamento.

A O2 também trabalha no desenvolvimento de “Brumadinho” para a Netflix, um longa de ficção sobre a lamentável catástrofe brasileira, e de um filme baseado no livro “Já Não me Sinto Só”, a ser dirigido por Maria Flor, com roteiro da própria Maria e de Júlia Lordello e produção de Quico Meirelles. No elenco estarão Manu Gavassi e Andréa Beltrão.

A lista de coproduções internacionais deste ano inclui ainda dois longas-metragens ambientados na Amazônia e uma série sobre uma das figuras mais controversas do crime norte-americano da década de 1980, escrita pelo roteirista americano Adam Penn, roteirista também de “Mr. Robot” e “American Horror Story”.

Nos próximos meses, devem ser iniciadas as filmagens de duas produções: um longa-metragem que se passa em um futuro distópico do Rio de Janeiro, com produção de Andrea Barata Ribeiro e codireção de Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles; e uma minissérie ambientada na Amazônia, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, produzida por Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, com roteiro de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas.

Outros projetos da produtora já anunciados são a primeira temporada de “Cidade de Deus” (Max), série derivada do longa-metragem; a série baseada na vida de Raul Seixas (Globoplay), dirigida por Paulo e Pedro Morelli e produzida por Paulo e Andrea Barata Ribeiro; e a segunda temporada da série “Cangaço Novo” (Amazon Prime Video), produzida por Andrea Barata Ribeiro.