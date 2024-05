Avenida Beira-Mar”, de Maju de Paiva e Bernardo Florim, concorre no Festival de Guadalajara

Foto: Milena Gerassi, Andréa Beltrão e Milena Pinheiro , em cena do filme © Marcio Amaro

“Avenida Beira-Mar”, longa-metragem de Maju de Paiva e Bernardo Florim, terá sua première mundial no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG) 2024, realizado no México de 7 a 15 de junho.

O filme trata da amizade entre Mika (Milena Gerassi) e Rebeca (Milena Pinheiro), meninas de 13 anos de idade que se tornam inseparáveis. Elas têm muito em comum e estão em busca de encontrar seu lugar no mundo, cada uma à sua maneira. Apesar de lutarem batalhas diferentes, as duas se fortalecem.

Andréa Beltrão e Isabel Teixeira integram o elenco em um encontro inédito diante das câmeras: elas dão vida a Marta e Viviane, mães de Rebeca e Mika. Com produção da Elo Studios e da produtora Viralata, em coprodução com Telecine, o longa discute questões em torno da diversidade de gênero. O filme foi vencedor do Prêmio Selo Elas Cabíria Telecine 2020.

O FICG 2024 é uma das premiações de cinema mais relevantes da América Latina. “Avenida Beira-Mar” concorre em duas categorias: Competição de Longas Ibero-americanos de Ficção e Prêmio Maguey, voltado exclusivamente a narrativas que abordam o universo LGBTQIAP+. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para o segundo semestre de 2024.