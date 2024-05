Academia Brasileira de Cinema anuncia data do Prêmio Grande Otelo

No dia 28 de agosto, a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, será o palco do Prêmio Grande Otelo, maior e mais importante premiação do audiovisual no país. A partir desta 23º edição, a Academia Brasileira de Cinema renomeia o evento (que até 2023 chamava-se Grande Prêmio do Cinema Brasileiro) e lança uma nova marca para ampliar a homenagem ao ator e comediante mineiro, que é um dos maiores ícones do nosso cinema e já dava nome ao Troféu Grande Otelo. A Academia apresenta também um novo site, exclusivamente dedicado ao Prêmio, que reúne todos os detalhes e no qual serão anunciados os indicados e escolhidos nos turnos da premiação.

Neste ano, foram inscritas 326 obras e mais de 3.000 profissionais do audiovisual brasileiro indicados para concorrerem ao Troféu Grande Otelo. Votado por profissionais das mais diversas áreas do setor, o Prêmio Grande Otelo vem passando por atualizações desde que foi criado, sempre acompanhando as mudanças do mercado audiovisual. E, com o objetivo de abranger a multiplicidade de formatos narrativos, a Academia criou este ano duas novas categorias: Melhor Atriz e Melhor Ator de Série de Ficção. No total, são 29 categorias, incluindo a categoria de filmes ibero-americanos, com produções indicadas pelas academias de cinema dos 13 países associados à FIACINE (Federação Ibero-americana de Cinema).

A Academia Brasileira de Cinema vem expandindo cada vez mais suas parcerias internacionais e, além de ser responsável pela indicação da produção que representa o país na pré-seleção do Oscar de Melhor Filme Internacional, hoje também indica os filmes brasileiros a importantes premiações internacionais, como Goya (Espanha), Ariel (México), Macondo (Colombia), além das indicações em parceria com o SICAV dos concorrentes brasileiros às diversas categorias dos Prêmios Platino.